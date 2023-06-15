Российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР

Уничтожены танки, боевые бронированные машины, пикап и живая сила, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) стянуть резервы в направлении Макаровки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Отражена атака противника и пресечен подход резервов ВСУ в направлении Макаровки. Выстрелами из ручных противотанковых гранатометов, пусками противотанковых управляемых ракет и огнем артиллерии уничтожены танки, боевые бронированные машины, пикап и живая сила ВСУ", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, армейская авиация уничтожила несколько танков, БТР, БМП, боевые бронированные машины, поразила около десятка мест скопления живой силы ВСУ.