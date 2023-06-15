Наводчик ТОС "Солнцепек" спас жизни попавших под артобстрел ВСУ товарищей

Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов, майор Владимир Дуров не только скорректировал огонь по противнику, но и оказал первую помощь раненым солдатам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Майор Владимир Дуров благодаря умелым действиям спас жизни товарищей во время артобстрела со стороны Вооруженных сил Украины и скорректировал огонь тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" по позициям противника, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

Военнослужащие данной группировки отражают атаки украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях, проявляют мужество и героизм при выполнение боевых задач. По словам начальника пресс-центра, командир тактической группы полка радиационной, химической и биологической защиты майор Дуров неоднократно осуществлял корректировку огневого поражения тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи от линии боевого соприкосновения.

"Позиция, с которой работал майор Дуров, выполняя боевую задачу, подверглась артиллерийскому обстрелу. Офицер не только успешно скорректировал огонь по противнику, но и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым, чем сохранил жизнь своим боевым товарищам, которых затем оперативно эвакуировали с поля боя прибывшие медицинские группы", - рассказал Чехов.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра, за время ведения боевых действий благодаря мужеству и профессионализму майора Дурова было успешно нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника и уничтожены две боевые бронированные машины в районе населенного пункта Новодонецкое.