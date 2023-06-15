Советник Пушилина рассказал о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском

Игорь Кимаковский отметил работу российских сил по отражению этой атаки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минувшие сутки предприняли серьезную, но безуспешную попытку прорваться под Артемовском. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

"Вчера у противника была очень серьезная задача под Артемовском, он пробовал прорваться, но у него там ничего не получилось", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

В этой связи Кимаковский высоко отметил работу российских сил по отражению атаки.

13 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская группировка "Юг" отразила две атаки ВСУ южнее Артемовска. 14 июня Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, обстановка на флангах стабилизируется.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.