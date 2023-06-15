Рогов рассказал о безуспешных атаках ВСУ на запорожском фронте

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что противник понес потери в живой силе и бронетехнике

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на ореховском направлении запорожского участка линии боевого соприкосновения предприняли попытки провести несколько атак, однако понесли потери и были отброшены назад. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Запорожский фронт - ореховское направление. На данном направлении в районе населенного пункта Работино боевики ВСУ силами до двух рот попытались провести несколько атак с целью захвата наших позиций и прорыва первой линии обороны, - написал Рогов в Telegram-канале. - Понеся потери в живой силе и бронетехнике (не менее одной единицы), нацисты откатились назад".