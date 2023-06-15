Испытания фрегата "Адмирал Головко" завершатся на днях

Объединенная судостроительная корпорация готовится передать его флоту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту новейшего ракетного фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350 запланирована в ближайшее время, после завершения испытаний. Об этом сообщил ТАСС в четверг гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Должны на днях уже, готовимся передавать флоту", - сказал Рахманов в ответ на вопрос, когда завершатся испытания фрегата.

6 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Головко" завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе Балтийского моря и вернулся к причалу судостроительного предприятия "Северная верфь".

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.