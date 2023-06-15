15 июня, 10:55,
обновлено 15 июня, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении командного пункта 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

© Минобороны России

Поражение нанесли 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации за прошедшие сутки в районе населенного пункта Камышеваха в ДНР поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132 районах.с 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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