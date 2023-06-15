15 июня, 10:56,
обновлено 15 июня, 11:03
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о нанесении ударов по местам производства ударных БПЛА ВСУ

© Минобороны России

Ведомство сообщило о поражении назначенных объектов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия поразили места производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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