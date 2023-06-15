МО РФ сообщило о нанесении ударов по местам производства ударных БПЛА ВСУ

Ведомство сообщило о поражении назначенных объектов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия поразили места производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он.