МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Уничтожены до 340 украинских военных

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявил Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны, в районах Новомихайловки, Новгородского и Славного в Донецкой Народной Республике ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.