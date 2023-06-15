15 июня, 10:55,
обновлено 15 июня, 11:34
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Уничтожены до 340 украинских военных

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявил Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны, в районах Новомихайловки, Новгородского и Славного в Донецкой Народной Республике ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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