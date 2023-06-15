15 июня, 10:56,
обновлено 15 июня, 11:08
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ за сутки на донецком направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение украинским подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск в течение суток отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков. По его словам, в районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

"В районах населенных пунктов Новомихайловка, Новгородское и Славное Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ", - добавил Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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