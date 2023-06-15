15 июня, 10:56
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о продолжении наступления ВСУ на трех направлениях

© Минобороны России

Уничтожено до 155 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях за последние сутки составили до 155 военнослужащих. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 155 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - заявил Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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