МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожской области склада боеприпасов бригады ВСУ

Кроме того, в регионе пресекли деятельность группы диверсантов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 65-й механизированной бригады Вооруженный сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Загорное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ. "На запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Любицкое Запорожской области", - отметил он.