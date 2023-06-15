15 июня, 10:58,
обновлено 15 июня, 11:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских ДРГ на купянском направлении

© Минобороны России

Уничтожено до 30 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили две украинских диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении, общие потери ВСУ за сутки на направлении составили до 30 военных. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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