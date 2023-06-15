15 июня, 10:57,
обновлено 15 июня, 11:10
Военная операция на Украине

ВС РФ сбили два украинских самолета Су-27 в ДНР

© Минобороны России

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что это произошло в районе населенных пунктов Красноармейск и Краматорск

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки сбили два украинских самолета Су-27 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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