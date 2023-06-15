15 июня, 11:02
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

Уничтожены до 35 украинских военных

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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