МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Уничтожены до 35 украинских военных

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 35 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сказал он.