МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Времевского выступа

Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и 3 танка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции за минувшие сутки отразили в районе Времевского выступа две атаки украинских вооруженных сил, уничтожено до 25 военнослужащих противника и 3 танка. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и 3 танка", - сказал Конашенков.