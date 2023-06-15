МО РФ сообщило о перехвате пяти снарядов HIMARS и "Ураган" за сутки

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал об уничтожении 25 украинских беспилотников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган", уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской Народной Республики, Еленовка, Спорное, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Ремовка, Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4 630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 994 танка и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.