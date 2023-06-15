МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Уничтожены более 50 украинских военных, а также самоходки "Акация", "Гвоздика" и "Град"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных, а также самоходки "Акация", "Гвоздика" и "Град" ВСУ. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

По его данным, в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, на краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.