В Белгородской области приступили к службе бойцы батальона из Чечни

По словам главы Чечни, они укрепляются на территории КПП в районе населенного пункта Нехотеевка

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Личный состав чеченского батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ приступил к оказанию противодействия украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Личный состав батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.

"В районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП", - написал Кадыров.

По его словам, также чеченские бойцы заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления, который ранее был атакован.

"По моему поручению вопросами взаимодействия с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, Минобороны РФ, погрануправлением ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям, а также Росгвардией занимаются <...> депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев", - добавил Кадыров.