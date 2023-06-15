Российский командир рассказал, что войска РХБЗ круглосуточно следят за ситуацией на ЗАЭС

Специалисты в частности замеряют уровень воды в Каховском водохранилище

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ осуществляют круглосуточный мониторинг на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в четверг сообщил журналистам командир отряда РХБЗ с позывным Гранит.

"Отряд войск РХБЗ осуществляет постоянный мониторинг на Запорожской атомной электростанции, а также замеры уровня воды в Каховском водохранилище, - сказал командир. - На территории Запорожской АЭС посты замера уровня воды в Каховском водохранилище, а также посты радиационного, химического, биологического наблюдения".

Как отметил командир отряда, вода, которая охлаждает реакторы, находится в замкнутом контуре и не имеет никакого непосредственного контакта с прилегающими водоемами и водой в Каховском водохранилище. Все гидротехнические сооружения станции работают в штатном режиме. "По всем необходимым вопросам организовано плотное взаимодействие с руководством станции", - подчеркнул он.

В четверг Запорожскую АЭС посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что главе МАГАТЭ будет представлена исчерпывающая информация, в том числе касающаяся состояния инфраструктуры обеспечения станции водой.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что боевых армейских подразделений или наступательных вооружений на территории Запорожской атомной станции нет, там находятся только охранные подразделения Росгвардии, специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, отвечающие за радиологическую безопасность.