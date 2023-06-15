Алаудинов сообщил планомерном наступлении ВС РФ в Марьинке несмотря на сопротивление

По словам командира спецназа "Ахмат", на некоторых участках враг предпринимает попытки к продвижению, но каждый раз получает отпор

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Российские подразделения планомерно наступают на марьинском направлении в ДНР несмотря на ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Наши бойцы планомерно двигаются вперед, работа продолжается. Спецназ "Ахмат", 78-й полк, 150-я дивизия и сосед справа - 5-я бригада ВС РФ делают свою работу слаженно. Где-то противник пытается контратаковать, но на нашем участке противника мы молотим так, что он забыл и о мысли наступать в нашем направлении", - написал он.

По его словам, на некоторых участках враг предпринимает попытки к продвижению, но каждый раз получает отпор. "Даже если бы противник смог на каком-то участке хоть немного продвинуться, то обращать на это особое внимание не нужно, потому что итог войны не определяется одним конкретным боем. Бывает и так, что где-то что-то оставили на несколько дней или часов, но в итоге отбили таким образом, что уничтожили огромное количество противника", - добавил он.