15 июня, 19:28
Военная операция на Украине

ДРГ ВСУ попыталась прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ, но была отброшена

По словам командира подразделения "Шторм", в результате боя ВСУ потеряли 10 человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ под прикрытием колонны с сотрудниками МАГАТЭ попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области, но понесла потери и была отброшена. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

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"Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ под прикрытием колонны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время режима тишины попытались прорваться на окраине села Каменское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате боя у ВСУ как минимум 10 погибших. "Завязался бой в результате которого ВСУ потеряли не менее 10 человек и были отброшены", - добавил он. 

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