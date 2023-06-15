ДРГ ВСУ попыталась прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ, но была отброшена

По словам командира подразделения "Шторм", в результате боя ВСУ потеряли 10 человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ под прикрытием колонны с сотрудниками МАГАТЭ попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области, но понесла потери и была отброшена. Об этом ТАСС сообщил командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

"Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ под прикрытием колонны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время режима тишины попытались прорваться на окраине села Каменское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате боя у ВСУ как минимум 10 погибших. "Завязался бой в результате которого ВСУ потеряли не менее 10 человек и были отброшены", - добавил он.