15 июня, 19:13

Военные РФ за сутки обеспечили выход девяти человек из оккупированной США зоны Эт-Танф

Как заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, администрация лагеря беженцев Эр-Рукбан не в состоянии обеспечить правопорядок и защиту жителей лагеря от противоправных действий незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили выход девяти беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Администрация лагеря беженцев Эр-Рукбан не в состоянии обеспечить правопорядок и защиту жителей лагеря от противоправных действий незаконных вооруженных формирований. За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход девяти беженцев (две женщины, семеро детей)", - сообщил Гуринов. 

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