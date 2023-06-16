Группировка "Запад" сорвала ротацию трех подразделений ВСУ на купянском направлении

В районе Жовтневого и Новождановки российские бойцы уничтожили два беспилотника противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Артиллеристы российской группировки войск "Запад" сорвали ротацию на передовых позициях трех подразделений Вооруженных сил Украины на купянском направлении, экипажи вертолетов и штурмовиков группировки нанесли 11 ударов по сосредоточению военнослужащих и техники противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолетов К-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 авиационной группировки войск "Запад" нанесли 11 ударов по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях из состава 14-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 28-го отдельного стрелкового батальона", - сказал он.

Зыбинский добавил, что в районе Сеньковки, Новомлынска и Коломыйчихи в ходе контрбатарейной борьбы огнем из пушек "Гиацинт-Б" под командованием сержантов Артема Родионова и Владимира Казначеева уничтожены самоходные артиллерийские установки иностранного производства.

Кроме того, в районе населенного пункта Песчаное артиллеристы уничтожили гаубицу американского производства М109 Paladin, в районе Петропавловки - самозодку польского производства Krab. Также в районе Жовтневого и Новождановки расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор" уничтожили два беспилотника противника "Пума" и "Валькирия".