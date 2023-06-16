Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой

В плен были взяты 17 военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Российские силы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил", - сказал представитель силовых ведомств региона.

По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии. В ходе попыток наступательных действий десятки украинских военнослужащих погибли.

Ранее представитель силовых структур региона сообщил ТАСС, что два украинских экипажа боевых машин пехоты сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. В числе сдавшихся в плен оказались 10 солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди которых есть тяжелораненые. За помощью в эвакуации к российским силам обратился командир одного из взводов. Он просил об оказании медицинской помощи его раненым солдатам из-за отказа командования бригады в эвакуации. В ходе переговоров украинский командир просил также обеспечить безопасный коридор. Операция прошла успешно.