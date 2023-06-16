Ульяновская область поставит несколько десятков беспилотников для нужд российских военных

По словам губернатора региона Алексея Русских, БПЛА уже находятся в производстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Компании Ульяновской области произведут для нужд российских военных несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор региона Алексей Русских в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Несколько наших компаний уже продемонстрировали свои летательные аппараты. Испытания эти прошли на отлично. В принципе мы уже получили заказ предварительный на несколько десятков таких беспилотных летательных аппаратов", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что беспилотники уже находятся в производстве. "Мы нашим подразделениям, которые находятся в зоне специальной военной операции, с которыми мы на связи, уже поставляем беспилотники и получаем от них положительные отзывы. В первую очередь это подразделения Ульяновской области, которые у нас формировались", - пояснил он.

Губернатор добавил, что Ульяновская область вошла в пилотный проект по созданию кластера по производству беспилотных летательных аппаратов.