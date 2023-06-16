Более 10 тыс. российских военных получили выплаты за уничтожение вражеской техники в СВО

В Минобороны РФ отметили, что выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих с начала спецоперации получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны России.

"С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 российских военнослужащих. В период с 1 января по 31 мая текущего года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3193 российских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. Подчеркивается, что при этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника нет.

В ведомстве сообщили, что в 2023 году по 300 тыс. рублей выплачено военным летчикам и операторам средств ПВО за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины. По 100 тыс. рублей в нынешнем году получили военнослужащие подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск (СВ и ВДВ), а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой единицы бронетанковой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). По 50 тыс. рубле выплачено за уничтожение в 2023 году 1 501 боевой бронированной машины противника, 203 самоходных артиллерийских установок и 85 установок реактивных систем залпового огня.

"При этом за 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей. Кроме того, за успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1 211 украинских беспилотных летательных аппаратов средней дальности, российские военнослужащие получили по 50 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.

Также военнослужащие ВМФ РФ, отразившие атаку шести украинских беспилотных быстроходных катеров на российские корабли и гражданские объекты в Крыму, получили по 200 тыс. рублей. В министерстве добавили, что настоящее время на основе докладов командиров подразделений на запорожском и южнодонецком направлениях осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО.