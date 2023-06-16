16 июня, 07:38
Военная операция на Украине

Военнослужащий РФ сообщил о применении 3D-карт для расчета ударов по ВСУ

По словам военного 150-й дивизии группировки войск "Юг", в начале специальной военной операции "все это делалось в ручном виде на приборах управления огнем"

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие применяют 3D-карты и гаджеты для расчета и корректировки ударов с реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил российский военнослужащий 150-й дивизии группировки войск "Юг" с позывным Небо.

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"Карта полностью в 3D-формате, и всю местность мы видим досконально", - сообщил военнослужащий. Такие карты позволяют учитывать рельеф местности при нанесении ударов по позициям противника. Кроме того, применяются специальные гаджеты и приложения для расчета ударов.

По его словам, в начале специальной военной операции "все это делалось в ручном виде на приборах управления огнем". "Пользоваться специальными гаджетами удобнее", - отметил военнослужащий.

По его словам, его расчет РСЗО "Град" уничтожал так называемые кочующие минометные расчеты ВСУ, которые после обстрелов быстро меняют свои позиции. Также российские военнослужащие эффективно уничтожают вражескую пехоту и бронетехнику, отметил военнослужащий. 

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