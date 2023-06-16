"Русские Витязи" продемонстрируют элементы пилотажа в честь годовщины полета Терешковой

Празднования пройдут в Ярославле 17 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Авиагруппа "Русские витязи" в субботу, 17 июня, продемонстрирует элементы пилотажа в составе четырех истребителей Су-35С в честь 60-й годовщины полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Об этом говорится в Telegram-канале авиагруппы.

"17 июня в городе Ярославле пройдут празднования в честь первого полета Валентины Терешковой в космос. Наша группа выполнит демонстрационный полет в составе "Ромба" четырех Су-35С", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что мероприятия в честь годовщины полета Терешковой пройдут в парке на Стрелке, а кроме группового полета авиагруппа выполнит элементы одиночного пилотажа. Начало показа запланировано на 14:00 мск.

О Терешковой

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".

16-19 июня 1963 года Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

16 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина. Награда была учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.