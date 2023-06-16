Пушилин заявил о контроле ситуации на всей линии соприкосновения в ДНР силами РФ

Врио главы республики отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой и напряженной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские силы контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"По всей линии фронта ситуация остается тяжелой, напряженной, но абсолютно контролируемой. Оперативная ситуация все же на стороне Вооруженных сил РФ", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства, украинские силы потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.