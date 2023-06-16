16 июня, 12:08
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что ситуация с поставками беспилотников улучшилась

Врио главы ДНР отметил, что беспилотники будут использоваться только интенсивнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация с поставками беспилотных летательных аппаратов сегодня улучшилась, они направляются в регион не только Минобороны РФ, но и меценатами и фондами. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

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"Поставки [беспилотников] на порядок лучше сейчас. Причем как <...> в штатном режиме, то есть поставки беспилотников вооруженных сил, так и используются дополнительные возможности от различных фондов, меценатов, которые также помогают тем или иным подразделениям. Это постоянная помощь", - сказал он.

Пушилин отметил, что беспилотники будут использоваться только интенсивнее, поэтому российской стороне, по его мнению, нужно вести постоянную работу над улучшением как характеристик своих беспилотников, так и возможностей противодействия беспилотникам противника. 

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