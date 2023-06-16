Пушилин сообщил об активных действиях ВСУ на авдеевском направлении

Врио главы ДНР назвал контролируемой эту ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают активные действия на авдеевском направлении, но силы РФ контролируют ситуацию. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"На авдеевском направлении, как и в направлении Первомайского, так и с другой, северной, стороны, мы видим достаточно активную деятельность со стороны противника. Но ситуация контролируемая", - сказал он.

14 июня Пушилин заявлял, что российские силы продвигаются на авдеевском направлении, но медленнее, чем хотелось бы.

Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек. За время конфликта в Донбассе город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки ВСУ ведут огонь по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и окрестностям.