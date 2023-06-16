16 июня, 14:26,
обновлено 16 июня, 15:19

Путин: Россия посмотрит, как и где поражать поставляемые Украине самолеты

Президент РФ отметил, что размещение истребителей Киевом за пределами страны является серьезной опасностью дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия посмотрит, как и где поражать военную авиацию Украины, если используемые Киевом истребители будут размещаться на базах за пределами этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Если они [поставляемые истребители] будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а будут использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт", - указал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация