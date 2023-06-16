Путин: Россия посмотрит, как и где поражать поставляемые Украине самолеты

Президент РФ отметил, что размещение истребителей Киевом за пределами страны является серьезной опасностью дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Россия посмотрит, как и где поражать военную авиацию Украины, если используемые Киевом истребители будут размещаться на базах за пределами этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если они [поставляемые истребители] будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а будут использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт", - указал глава российского государства.