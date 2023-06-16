Путин заявил, что РФ может рассмотреть вопрос создания "санитарного кордона" на Украине

Рассмотрение этого вопроса может произойти в случае новых атак, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Киев должен понимать, что в случае продолжающихся атак на российскую территорию Москва рассмотрит вопрос создания "санитарного кордона" на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания "санитарного кордона" на украинской территории. Они просто должны понимать, к чему они это все ведут", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.