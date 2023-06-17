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ПМЭФ

"Радар ммс" планирует в 2024 году представить гидробеспилотник

Исполнительный директор компании Иван Анцев пояснил, что разработку можно будет применять там, где отсутствуют аэродромы и нет возможности посадки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. "Радар ммс" занимается разработкой гидробеспилотника самолетного типа, его презентация запланирована в следующем году. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор компании Иван Анцев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Сейчас мы развиваем интересное направление - гидробеспилотник. Его особенность - взлет и посадка на воду. Гидробеспилотник незаменим там, где отсутствуют аэродромы, нет возможности посадки, или там, где использование пилотируемой авиации нецелесообразно. <…> Я думаю, что мы сможем представить такой беспилотник в рамках ПМЭФ в следующем году", - рассказал Анцев.

Стратегическим партнером в проекте выступает Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. "Точкой роста будет Нижний Новгород. Там расположен свой гидроаэродром, своя база, где можно испытывать, отрабатывать разработки", - пояснил Анцев.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияНижегородская областьПМЭФ
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