Пушилин: силы ПВО в ДНР работают над повышением процента сбитых ракет Storm Shadow

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Размещенные в Донецкой Народной Республике силы ПВО работают над тем, чтобы повысить процент сбитых ракет Storm Shadow еще на подлете к целям. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин.

"ПВО сейчас уже перестраивается, - сказал он, отвечая на вопрос об угрозе со стороны ракет Storm Shadow. - Наши <...> [специалисты ПВО] находят возможности, чтобы повышать процент уничтоженных ракет просто на подлете. Причем в предыдущий период это касалось "Хаймарсов", сейчас работаем над "Штормами".

Пушилин отметил, что, если бы не силы ПВО, число пораженных объектов было бы намного больше. "Но ни одно ПВО не защищает на 100 процентов. Это стоит учитывать", - заключил он.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow. 26 мая Вооруженные силы Украины обстреляли этими ракетами Мариуполь. Министерство обороны России 10 июня сообщило, что в течение предыдущих суток средства ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР, а также перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и 10 снарядов РСЗО HIMARS.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.