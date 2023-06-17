Пушилин: поставляемая Киеву техника Запада "оказалась по зубам" российским военным

Врио главы ДНР отметил, что в западных СМИ это вооружение было переоценено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Техника, поставляемая Украине странами Запада, оказалась по зубам российским военным. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Горит ярко, выводится из строя нашими подразделениями достаточно искусно. Не стоит ее недооценивать, но и, конечно, она в СМИ, особенно в западных, была переоценена в своих возможностях. С учетом той мотивации, с учетом того вооружения, которое у нас есть, эта техника абсолютно нам по зубам, и это доказано уже на разных участках фронта по количеству уничтоженных машин", - сказал он.

Запад после начала специальной военной операции ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью читайте в 11:00 мск.