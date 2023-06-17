Военные инженеры ЦВО получили по 50 тыс. рублей за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ

В Минобороны отметили, что во время выполнения поставленной задачи российские военные установили минное поле на маршруте выдвижения техники Вооруженных сил Украины

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение произведенных США боевых машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены деньгами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт, личный состав и бронеавтомобили иностранного производства Bradley противника в зоне проведения специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие были поощрены денежной компенсацией в размере 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.

В министерстве уточнили, что в ходе выполнения поставленной задачи военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но минное поле остановило их прорыв. В результате две бронемашины иностранного производства были уничтожены.

Кроме этого, военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт противника при помощи дистанционного подрыва, направив заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва на позиции ВСУ.