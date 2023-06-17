ВС РФ пресекли попытки ВСУ перегруппироваться на сватовском и краснолиманском направлениях

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что артиллерийские подразделения ударили по четырем местам скопления техники украинских военных в районах Тернов, Торского, Ямполовки и Серебрянского лесничества

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Авиация и артиллерия российской группировки "Центр" сорвали попытки трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) передислоцироваться на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На сватовском и краснолиманском направлениях вскрыто перемещение личного состава и техники 92-й и 63-й механизированных бригад, а также 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного и артиллерийского ударов противник понес потери в живой силе и технике", - сказал он.

По данным Савчука, авиация группировки войск "Центр" продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам, пунктам временной дислокации, а также по районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск.

Артиллерийские подразделения группировки "Центр" нанесли удары по четырем местам скопления техники противника в районах Тернов, Торского, Ямполовки и Серебрянского лесничества, добавил Савчук.