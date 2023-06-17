Шойгу проинспектировал арсенал ракетного и артиллерийского вооружения в Омской области

Министр обороны России проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта оружия перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения на арсенале хранения в Омской области перед его отправкой в зону спецоперации. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Сергей Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки формируемых подразделений", - заявили в оборонном ведомстве.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил Шойгу, что на этой базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок. "В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - говорится в сообщении.