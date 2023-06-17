МО РФ: отправляемые в зону СВО бронемашины доработаны с учетом требований защищенности

Техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бронемашины, подлежащие отправке в зону проведения специальной военной операции, уже доработаны с точки зрения требований к защищенности.

Об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу доложил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков.

"Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска", - говорится в сообщении ведомства.

По словам Шестакова, модули комплексной бронезащиты будут отправлены вместе с танками, но их установка на боевые машины ожидается уже в районах сосредоточения войск.