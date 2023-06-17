Шойгу поручил расширять мощности производства танков и ТОС на предприятии в Омской области

Министр обороны России проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных в регионе

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС) в Омской области поставил задачу продолжить расширение его мощностей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону спецоперации на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона.

Министру "доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части".