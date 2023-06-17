Шойгу проинспектировал производящее танки предприятие в Омской области

Министр обороны России обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения СВО

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС) в Омской области. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве в субботу.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области по производству танков и тяжелых огнеметных систем", - отметили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, Шойгу показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. "Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что за счет оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы. Эффективные инженерные решения позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства", - подчеркнули там.

Защита бронетехники

В министерстве отметили, что глава ведомства обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации. Как доложил Шойгу начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков, все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника уже погружена на железнодорожные платформы и готова к отправке в войска.

По его словам, модули комплексной бронезащиты будут отправлены вместе с танками, но установка их на боевые машины ожидается уже в районах сосредоточения войск.

"Мы также создали запас для наших формирований. Это партия дополнительно к ним", - добавил Шестаков.

В ведомстве сообщили, что Шойгу указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и ТОС для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции.

Оружие в зону СВО

Шойгу также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Министру "доложили организацию комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники, а также ее подготовку к отправке в формируемые воинские подразделения и части".

На арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения Шойгу проверил организацию регламентного обслуживания и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения перед его отправкой подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки формируемых подразделений.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин доложил главе военного ведомства, что к настоящему времени на этой базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.

Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в проведении технического обслуживания вооружения и военной техники в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.