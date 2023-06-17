На Херсонщине сообщили об уничтожении двух украинских САУ "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б"

По данным экстренных служб региона, в островной зоне была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 17 июня. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили две украинские САУ 2С1 "Гвоздика" на херсонском направлении и гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом на каховском направлении на линии боевого соприкосновения в Херсонской области, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: две САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем и боекомплектом; 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

Гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, а также трое военнослужащих ВСУ уничтожены на каховском направлении, рассказал он, уточнив, что еще четыре украинских военных получили ранения. На этом же направлении уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом. Потери ВСУ составили три военнослужащих убитыми и четыре ранеными.

В островной зоне была уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 10 военнослужащих ликвидированы и девять ранены.