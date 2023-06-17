17 июня, 10:50,
обновлено 17 июня, 10:58
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ

Минобороны России
© Минобороны России

В ведомстве отметили, что цель достигнута, назначенный объект поражен

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием с воздуха и моря по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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