МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ

В ведомстве отметили, что цель достигнута, назначенный объект поражен

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием с воздуха и моря по одному из центров принятия решений ВСУ. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен", - сказал он.