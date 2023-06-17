17 июня, 10:52

МО РФ: сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе Времевского выступа

ВС РФ за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа - МО РФ. 

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