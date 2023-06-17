Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух РЛС П-18 украинских сил в ДНР и на Херсонщине

По данным ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСС России в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили две радиолокационных станции (РЛС) П-18 ВСУ в ДНР и Херсонской области. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой Народной Республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103-х районах.

В районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.