МО РФ: ВКС России сбили в районе Краматорска вертолет Ми-24 ВСУ

По данным ведомства, всего за время спецоперации были уничтожены 239 вертолетов противника

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Авиация ВКС России сбила около Краматорска в ДНР украинский вертолет Ми-24 . Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, средства ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". "Кроме того, уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое, Берестовое Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное Донецкой Народной Республики, Николаевка Луганской Народной Республики, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области", - добавил он.

Как отметил Конашенков, всего за время спецоперации были уничтожены 444 самолета, 239 вертолетов, 4 668 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня.