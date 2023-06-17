Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки военных

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил местных жителей о громких звуках в городе во время тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

"Ориентировочно до 20:00 в Камышовой бухте флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 7 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.