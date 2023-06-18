В Минобороны сообщили о срыве попыток атак ВСУ на запорожском направлении

По информации ведомства, авиации удалось уничтожить боевые бронированные машины, БТР, а также нанести огневое поражение по местам скопления украинских военных в районах Левадного и Пятихаток

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России сорвали две попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"На запорожском направлении сорвана атака противника, наступавшего силами до роты при поддержке танков в районе Левадного. Уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более 10 танков, бронеавтомобили и живая сила ВСУ", - сказал он.

Силами армейской авиации уничтожены боевые бронированные машины, БТР, а также нанесено огневое поражение по местам скопления боевиков в районах Левадного и Пятихаток. Средствами ПВО сбиты беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Валькирия" и "Лелека".

Восточная группировка также нанесла поражение силам ВСУ, которые пытались вести наступательные действия в районе Урожайного. "Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесла огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия", - отметил Чехов. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили БТР, четыре бронеавтомобиля и живую силу.

В ходе контрбатарейной борьбы огонь артиллерии уничтожил гаубицу М-777 в районе Шахтерского, силы армейской авиации ликвидировали боевые бронированные машины и живую силу ВСУ в районе Новодонецкого. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбили БЛА "Валькирия".

Отмечается, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир отделения мотострелковой роты мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджимагомедов в составе штурмовой группы вступил в бой с превосходящими силами противника на одном из участков южнодонецкого направления. Боевики ВСУ, имея численное превосходство, предприняли попытку окружения группы. Гаджимагомедов, находясь на линии огня, получил ранение, но продолжал прикрывать других российских военных. Личный состав штурмовой группы без потерь вышел из-под шквального огня противника, занял выгодные рубежи обороны и продолжил бой. Противник понес существенные потери и отказался от наступательных действий, добавили в Минобороны.