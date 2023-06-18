Отличившимся при взятии Артемовска российским военным вручили госнаграды

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Сергей Кузовлев наградил подчиненных орденами Мужества, Георгиевскими крестами, а также медалями "За отвагу" и "За храбрость"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военным, отличившимся при взятии Артемовска. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военнослужащим, особо отличившимся при выполнении задач на Артемовском направлении специальной военной операции. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали "За отвагу", а также медали "За храбрость", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, генерал-полковник Кузовлев поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

В соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.